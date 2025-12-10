السامرائي ووزير الخارجية يؤكدان ضرورة استمرار حوارات القوى السياسية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
السيتي يعود من مدريد بثلاث نقاط ثمينة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549584-639009932403809896.jpeg
السامرائي ووزير الخارجية يؤكدان ضرورة استمرار حوارات القوى السياسية
سياسة
2025-12-10 | 14:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
36 شوهد
أكد رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
، ووزير الخارجية
فؤاد حسين
، ضرورة استمرار الحوارات بين القوى السياسية للإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية.
وقال إعلام تحالف العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، معالي نائبَ رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
، الدكتور
فؤاد حسين
، حيث جرى بحث مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات، والاستحقاقات الدستورية المرتقبة، وسبل تنسيق الجهود لضمان انتقال سياسي مستقر يلبّي تطلعات المواطنين".
وتناول اللقاء وفق البيان "واقع العلاقات الخارجية للعراق، وأهمية تعزيز حضوره الإقليمي والدولي عبر سياسة متوازنة تقوم على حماية المصالح الوطنية".
كما تم "التأكيد على ضرورة استمرار الحوارات بين القوى السياسية للإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السامرائي والمندلاوي يؤكدان ضرورة توحيد الجهود بين القوى السياسية
07:40 | 2025-11-23
السامرائي يستقبل السفير الفرنسي ويؤكد أهمية تعزيز الحوار بين القوى للحفاظ على الاستقرار السياسي العراقي
05:02 | 2025-11-23
السامرائي والمالكي يؤكدان أهمية انجاز استحقاقات المرحلة المقبلة واستمرار التعاون بين القوى الوطنية
11:34 | 2025-11-17
السامرائي والعامري يبحثان المرحلة السياسية المقبلة وتنسيق الجهود بين القوى الوطنية
02:31 | 2025-11-18
السامرائي
فؤاد حسين
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
مجلس الوزراء ووزير
مثنى السامرائي
مجلس الوزراء
الاستحقاق
مجلس الو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
30 ساعة حاسمة.. تقسيم مفصّل عن شدة الامطار لكل محافظة
أخبار الطقس
29.1%
00:49 | 2025-12-09
30 ساعة حاسمة.. تقسيم مفصّل عن شدة الامطار لكل محافظة
00:49 | 2025-12-09
أمطار "مُخيفة" تغرق سريع الدورة في بغداد
محليات
26.59%
07:57 | 2025-12-09
أمطار "مُخيفة" تغرق سريع الدورة في بغداد
07:57 | 2025-12-09
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
محليات
22.78%
08:12 | 2025-12-10
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
08:12 | 2025-12-10
الأمطار "تهدأ" غداً.. والموجة الأعنف تعود الخميس
محليات
21.53%
08:03 | 2025-12-09
الأمطار "تهدأ" غداً.. والموجة الأعنف تعود الخميس
08:03 | 2025-12-09
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-10
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-10
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-10
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-10
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
اخترنا لك
السوداني: وجهنا بمعالجة أي تقصير أو تأخير بتوفير احتياجات ومتطلبات ذوي الشهداء
11:00 | 2025-12-10
مكتب السوداني يصدر بياناً بشأن اليوم العالمي لحقوق الإنسان: نجدد التزامنا بكفالتها
08:57 | 2025-12-10
السوداني بعيد النصر: رجال العراق رسخوا السيادة والكرامة بالدم في مواجهة الإرهاب
06:04 | 2025-12-10
الحكيم بيوم النصر العراقي: نرفع أسمى التحايا إلى صاحب الفتوى المباركة
04:23 | 2025-12-10
السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية وحسم اختيار الرؤساء الثلاث
03:33 | 2025-12-10
تحالف العزم: يوم النصر مناسبة لتجديد العهد على حماية هذا المنجز الوطني
03:24 | 2025-12-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.