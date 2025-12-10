السامرائي ووزير الخارجية يؤكدان ضرورة استمرار حوارات القوى السياسية

وقال إعلام تحالف العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، معالي نائبَ رئيس ، الدكتور ، حيث جرى بحث مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات، والاستحقاقات الدستورية المرتقبة، وسبل تنسيق الجهود لضمان انتقال سياسي مستقر يلبّي تطلعات المواطنين".

وتناول اللقاء وفق البيان "واقع العلاقات الخارجية للعراق، وأهمية تعزيز حضوره الإقليمي والدولي عبر سياسة متوازنة تقوم على حماية المصالح الوطنية".

كما تم "التأكيد على ضرورة استمرار الحوارات بين القوى السياسية للإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة".