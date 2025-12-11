السوداني يترأس اجتماعاً لمجلس التنسيق الصناعي

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن "الاجتماع بحث أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد".وأضاف المكتب، "ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة".وتابع المكتب، "كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق ، أو بالتنسيق مع ، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع".وتابع المكتب، أن "الاجتماع شهد مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات ".ولفت المكتب، "كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لإطفائها ضمن لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر".وبين المكتب، "وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة مختصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين".وأشار المكتب، أن "الاجتماع شهد توجيه الجهات المعنية بإكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح وتدريع العجلات، وفق القانون".وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم بالالتزام بتطبيق (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة، وتطبيق المنتجات العراقية رقم (11لسنة 2010) المعدّل.