السوداني يُناقش مع وفد "سبيس إكس" المراحل النهائية لمنح تراخيص الإنترنت الفضائي

وجرت خلال اللقاء مناقشة المراحل النهائية لمنح تراخيص الإنترنت الفضائي ومنها لشركة أكس، وتعزيز التعاون في مجال الاتصالات والخدمات التي تقدّمها الشركة ومناطق تغطيتها.وأشار ، إلى أنّ حقق نقلة مهمة في مسار جذب المختلفة، وتأمين جميع متطلباتها واحتياجاتها، ومنها منظومات الإنترنت الفضائي؛ لإدامة عملها وانشطتها، مؤكداً اهتمام الحكومة وحرصها على مواكبة تطور عالم والمعلومات، والتحول الرقمي من خلال التعاون مع شركة سبيس أكس ودخولها إلى السوق العراقية التي تضم اليوم الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، بحسب بيان لمكتبه.وأكد رئيس أنّ العمل في قطاع الاتصالات داخل العراق له أولويات حكومية في مقدمتها الحفاظ على سيادة العراق المعلوماتية والتكنولوجية والاستثمار في قدرة الشباب المتخصص بهذا المجال، وتدريبهم وتسليمهم مسؤولية العمل في وقت لاحق.من جانبه، أعرب وفد شركة سبيس أكس ستارلنك عن حرصهم واهتمامهم للعمل وتقديم الخدمات والتعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أنّ شركتهم جاهزة للتشغيل والعمل على توفير الفضائي خلال فترة وجيزة، بعد الحصول على رخصة العمل في العراق بشكل رسمي.