https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549725-639010787531811207.jpg
مبعوث ترامب يتحدث عن العراق: يقف مجدداً أمام لحظة حاسمة
سياسة
2025-12-11 | 14:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,157 شوهد
اعتبر مبعوث الرئيس الأمريكي الى
العراق
مارك سافايا، الخميس، أن العراق يقف مجددًا أمام لحظة حاسمة، فيما أشار الى أن
الولايات المتحدة
على أتم الاستعداد لدعم العراق خلال هذه المرحلة الحاسمة.
وقال سافايا في منشور على منصة "إكس"، "بعد مرور ثلاثة وعشرين عامًا على سقوط الدكتاتورية، يقف
العراق
مجددًا أمام لحظة حاسمة. لقد أُتيحت للبلاد فرصة تاريخية لإعادة بناء مؤسساتها وتأمين مستقبل مزدهر. ومع ذلك، لا يمكن لأي أمة أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلحة تنافس الدولة وتقوض سلطتها"، مردفا "وقد أدى هذا الانقسام إلى إضعاف مكانة العراق الدولية، وخنق اقتصاده، والحد من قدرته على حماية مصالحه الوطنية".
وأضاف "على مدى السنوات الثلاث الماضية، أثبت العراق أن الاستقرار الحقيقي ممكنٌ عندما تتبع الحكومة نهجاً واقعياً ومتوازناً يُجنّب البلاد الصراعات الإقليمية ويُعيد التركيز على الأولويات الوطنية"، مؤكدا ضرورة "الحفاظ على هذا المسار الناشئ وعدم عرقلته. يتطلب الاستقرار قيادةً مسؤولة، ووحدةً في الهدف، والتزاماً راسخاً بتعزيز الدولة ومؤسساتها".
وشدد سافايا أنه "بينما يحتفل العراق بالذكرى السنوية الثامنة لانتصاره على
داعش
ويختتم بنجاح انتخاباته البرلمانية، تقع المسؤولية كاملةً على عاتق القادة السياسيين والدينيين في البلاد"، مضيفا "سيحدد قرارهم في الفترة المقبلة ما إذا كان العراق سيتقدم نحو السيادة والقوة أم سينزلق مجدداً إلى التفكك والانحدار".
ولفت الى أن "اختياراً موحداً وعقلانياً سيرسل إشارة واضحة لا لبس فيها إلى
الولايات المتحدة
والمجتمع الدولي مفادها أن العراق مستعد لتبوؤ مكانته اللائقة كدولة مستقرة ومحترمة في الشرق الأوسط الجديد. أما البديل فهو واضح بنفس القدر: تدهور اقتصادي، واضطراب سياسي، وعزلة دولية".
وتابع مبعوث الرئيس الأمريكي "في ظل قيادة الرئيس
ترامب
، تقف الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لدعم العراق خلال هذه المرحلة الحاسمة"، مشددا بالقول "إنني وفريقي من الخبراء ذوي الخبرة العالية ملتزمون بالعمل عن كثب مع القادة العراقيين في الأسابيع والأشهر المقبلة للمساعدة في بناء دولة قوية، ومستقبل مستقر، وعراق ذي سيادة قادر على رسم مصيره في الشرق الأوسط الجديد".
العراق
مبعوث ترامب
الولايات المتحدة
المجتمع الدولي
انقسام
ترامب
تاتور
ﻹعادة
الجدي
+A
-A
