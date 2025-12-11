السوداني والحلبوسي يؤكدان أهمية توحيد الرؤى بين القوى الفاعلة

أكد ورئيس حزب تقدم الرئيس ، أهمية توحيد الرؤى بين القوى الفاعلة ما يضمن تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين.

وقال مكتب في بيان، "التقى تقدم الرئيس ، اليوم الخميس، رئيسَ ائتلاف الإعمار والتنمية ، في إطار اللقاءات التشاورية الرامية إلى بلورة رؤية مشتركة للمرحلة السياسية المقبلة".

وأضاف البيان "في مستهلِّ اللقاء، قدَّم الرئيس الحلبوسي تهانيه لرئيس ائتلاف الإعمار والتنمية بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والأداء السياسي المتوازن إبّان المدة الماضية"، كما قدَّم رئيس الائتلاف تهانيه للرئيس الحلبوسي بنجاح الانتخابي، وفوز حزب تقدم بنتائج تعكس ثقة شرائح واسعة من الناخبين، وفق البيان.

وشهد اللقاء بحسب البيان "بحثاً موسّعاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية توحيد الرؤى بين القوى الفاعلة، بما يضمن تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، ولا سيما الناخبين الذين أسهموا في رفع نسبة المشاركة وأرسلوا رسالة واضحة بضرورة الإصلاح واستكمال مسار الدولة".

كما شدّد الجانبان على "مواصلة الحوارات والتفاهمات بين القوى الوطنية، بما يساعد على إنهاء الاستحقاقات الدستورية ضمن المدد المحددة، والانطلاق نحو صياغة خريطة سياسية داعمة للاستقرار والتنمية".