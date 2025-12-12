كسر هيمنة الاوربيين على المنصب.. الأمين العام للأمم المتحدة يختار برهم صالح رئيسا لشؤون اللاجئين

وقالت مؤسسة ديفكس في خبر حصري أوردته، انه وفقا لمصادر مطلعة فلقد تم اختيار الرئيس العراقي السابق لقيادة للاجئين، مما يمثل تحولًا حادًا لمنصب عليه مواطنون أوروبيون منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية.وأضافت انه فاز صالح، الذي لم يُعلن عن تعيينه رسميًا بعد، على قائمة تضم نحو اثني عشر مرشحًا، من بينهم مواطنون من دول مانحة رئيسية مثل وسويسرا والسويد، وسيخلف صالح رئيس الوكالة الايطالي ، الذي سيتقاعد في نهاية العام بعد عشر سنوات في منصبه، وسيتولى صالح منصبه لمدة خمس سنوات، مع إمكانية ترشحه لولاية ثانية.واتخذ الأمين العام للأمم المتحدة، ، الذي سبق له أن ترأس وكالة شؤون اللاجئين، هذا القرار بعد تضييق نطاق المرشحين إلى قائمة مختصرة تضم ثلاثة أو أربعة، وكان جميع المرشحين الآخرين في القائمة المختصرة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيكيا، جيسبر برودين ، من الأوروبيين.ويعد هذا المنصب ثاني اهم منصب في بعد الأمين العام للأمم المتحدة، وفي أكتوبر الماضي تسرب الى وسائل الاعلام عن ترشيح صالح للمنصب، قبل ان يختاره الأمين العام بالفعل.