حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549737-639011155993404859.jpg
كسر هيمنة الاوربيين على المنصب.. الأمين العام للأمم المتحدة يختار برهم صالح رئيسا لشؤون اللاجئين
سياسة
2025-12-12 | 00:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
905 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
كشفت منصات عالمية متخصصة، اليوم الجمعة، اختيار رئيس الجمهورية العراقي السابق
برهم صالح
رئيسا لوكالة
الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين، وذلك لأول مرة بالتاريخ ان يتم اسناد هذا المنصب لشخصية من الشرق الأوسط، حيث اختار الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
برهم صالح لهذا المنصب ضمن قائمة كانت تضم 12 اسما معظمهم اوربيون.
وقالت مؤسسة ديفكس في خبر حصري أوردته، انه وفقا لمصادر مطلعة فلقد تم اختيار الرئيس العراقي السابق
برهم صالح
لقيادة
وكالة الأمم المتحدة
للاجئين، مما يمثل تحولًا حادًا لمنصب
هيمن
عليه مواطنون أوروبيون منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضافت انه فاز صالح، الذي لم يُعلن عن تعيينه رسميًا بعد، على قائمة تضم نحو اثني عشر مرشحًا، من بينهم مواطنون من دول مانحة رئيسية مثل
ألمانيا
وسويسرا والسويد، وسيخلف صالح رئيس الوكالة الايطالي
فيليبو غراندي
، الذي سيتقاعد في نهاية العام بعد عشر سنوات في منصبه، وسيتولى صالح منصبه لمدة خمس سنوات، مع إمكانية ترشحه لولاية ثانية.
واتخذ الأمين العام للأمم المتحدة،
أنطونيو غوتيريش
، الذي سبق له أن ترأس وكالة شؤون اللاجئين، هذا القرار بعد تضييق نطاق المرشحين إلى قائمة مختصرة تضم ثلاثة أو أربعة، وكان جميع المرشحين الآخرين في القائمة المختصرة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيكيا، جيسبر برودين ، من الأوروبيين.
ويعد هذا المنصب ثاني اهم منصب في
الأمم المتحدة
بعد الأمين العام للأمم المتحدة، وفي أكتوبر الماضي تسرب الى وسائل الاعلام عن ترشيح صالح للمنصب، قبل ان يختاره الأمين العام بالفعل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
برهم صالح
وكالة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين
وكالة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
فيليبو غراندي
سومرية نيوز
السومرية
