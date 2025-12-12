وزيرة الهجرة تبحث مع سيدة لبنان الاولى تعزيز التعاون الإنساني ودعم المرأة

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزيرة، ورد لـ ، أن "وزيرة الهجرة والمهجّرين إيڨان فائق جابرو، التقت في العاصمة ، السيدة الأولى نعمت ، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المتعلقة بالنشاطات الإنسانية، وطبيعة الخدمات المقدَّمة للفئات المشمولة برعاية الوزارة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات".واستعرض الجانبان، بحسب البيان، "الجهود المبذولة لدعم البرامج الإنسانية والتنسيق المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، ولاسيما ما يخص تطوير الخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً، كما ناقشتا أهمية توسيع فرص مشاركة النساء في العملية السياسية وتمكينهن من أداء دور فاعل في الحياة العامة".وأثنت الوزيرة، على "جهود نعمت عون، مؤكدة تقديرها للمبادرات التي تضطلع بها دعماً لقضايا المرأة"، مشيرة إلى أن "هذه الجهود تمثل "استثماراً حقيقياً في تطوير المجتمع وبناء الإنسان".وفي هذا السياق، أشارت جابرو إلى "الحضور المميز للسيدة الأولى في المناسبات الوطنية والدولية"، لافتةً إلى أن "مشاركتها في حفل استقبال قداسة البابا شكّلت نموذجاً راقياً لصورة المرأة اللبنانية، بما عكسه ذلك من روح انفتاح وسلام وحوار".من جهتها، أشادت عون "بالبرامج الإنسانية التي تنفذها "، مؤكدة "أهمية استمرار العمل المشترك بما يسهم في خدمة الفئات الضعيفة وتعزيز دور المرأة في البلدين".