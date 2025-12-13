غوتيريش يصل بغداد للمشاركة بمراسم انتهاء أعمال ولاية بعثة "يونامي" في العراق

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن "الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش سيصل اليوم الى للمشاركة في مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة في (اليونامي)".وأطلق ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الحسان صباح اليوم السبت 13 كانون الأول 2025، "كلمات الوداع" للعراقيين مع قرب انتهاء مهام ومغادرة البعثة، حيث لخص رؤيته الكاملة تجاه العراق شعبا وسياسة، فبينما كشف عن ان العراق يتجه نحو " عراقية"، اكد ان العراقيين أصحاب كرامة "وأنفه" ولا يقبلون بالإملاءات.