السوداني: (يونامي) أسهمت بتثبيت المسارات الدستورية وكانت يداً ممدودة لمساندة العراق

وقال خلال احتفالية الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة في (يونامي)، إن "بعثة يونامي كانت شريكاً حيوياً للعراق، وكانت يداً ممدودة لمساندة العراق"، مبيناً أن "العراق أسس نظاماً سياسياً يعتمد على مبادئ الديمقراطية".وتابع، أن "بعثة يونامي أسهمت في تثبيت المسارات الدستورية بالعراق، وشهدنا تطوراً ملموساً في مجال الأمن وإصلاح المؤسسات"، مشيرا الى ان "الحكومة شهدت انفتاحاً دبلوماسياً غير مسبوق، وعلاقتنا مع بعثة يونامي ستبقى راسخة".وأكمل، أن "العراق يمضي بثبات وقوة نحو التنمية والنهضة الاقتصادية"، موجهاً شكره الى "المرجعيات الدينية والقوى السياسية والنخب الاجتماعية التي ساهمت في بناء التجربة العراقية".