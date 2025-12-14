واشنطن: إنهاء مهام يونامي يعني دخول العراق مرحلة جديدة من الاستقرار

الصفحة الرئيسية
2025-12-14 | 12:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
348 شوهد
أكد رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الاحد، للقائم بالأعمال الأمريكي
جوشوا
هاريس
، ضرورة إكمال ما تحقق من تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري بين البلدين، فيما جرى التطرق إلى إنهاء مهام بعثة
الأمم المتحدة
في
العراق
.
وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ
السومرية نيوز
، ان
السوداني
"استقبل اليوم الاحد، القائم بالأعمال الأمريكي لدى
العراق
جوشوا
هاريس
، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك، فضلاً عن استعراض تطورات الوضع الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة بما يسهم في فرض الاستقرار والأمن في المنطقة".
واكد أن "العلاقات الثنائية تشهد تطوراً وتقدماً مستمراً في ظل ما تحظى به من حرص واهتمام متبادل لمواصلة تنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، ولما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة المتبادلة".
وأشار السوداني إلى "أهمية مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري بين البلدين، في ضوء مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة وبما يسهم في دعم مختلف المسارات التنموية والخدمية".
من جانبه، بارك القائم بالأعمال الأمريكي للعراق "إنهاء مهام بعثة
الأمم المتحدة
، وهو ما يدل على دخوله مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار والتنمية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون مع العراق في مساعيه الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
تتبع تاريخي لقرار إنهاء بعثة "يونامي" في العراق: ماذا يعني وما المكتسبات؟
06:55 | 2025-12-13
السوداني: انتهاء عمل بعثة يونامي في العراق لا يعني انتهاء الشراكة مع الأمم المتحدة
06:18 | 2025-12-13
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
وزير الخارجية: اليوم نودع مرحلة مهمة من مسيرة التعاون بين العراق والأمم المتحدة
11:56 | 2025-12-13
العراق
امريكا
محمد شياع السوداني
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
محمد شياع
السومرية
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
أخبار الطقس
42.74%
01:06 | 2025-12-14
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
01:06 | 2025-12-14
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
محليات
21.58%
00:47 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
00:47 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
محليات
19.94%
00:58 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
سياسة
15.73%
07:00 | 2025-12-14
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
07:00 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
المجلس السياسي الوطني يقترح موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب
13:33 | 2025-12-14
بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.. القضاء ينشر مدد اختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة
12:13 | 2025-12-14
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن
11:24 | 2025-12-14
بدء اجتماع المجلس السياسي الوطني
11:18 | 2025-12-14
المسار الدستوري لمرحلة ما بعد المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب
09:57 | 2025-12-14
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
07:00 | 2025-12-14
