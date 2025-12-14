المجلس السياسي الوطني يقترح موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، انه "عقد مساء اليوم، اجتماعًا في مقر رئيس تحالف العزم، ، في العاصمة ، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس"، مبينا ان " الوطني بارك مصادقة على نتائج الانتخابات".وأشاد المجلس "الجهود المبذولة من قبل والهيئة التمييزية القضائية في إنجاز العملية الانتخابية للدورة النيابية السادسة".وبين ان "المجتمعين بحثوا الاستحقاقات الدستورية ورؤية المجلس بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها، والتحديات التي ستواجهها"، موضحا انهم "اكدوا أهمية التواصل مع الشركاء السياسيين للإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تلبية تطلعات ، وتحديد الأولويات الأساسية التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج الحكومي".ودعا المجلس السياسي الوطني "رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب الرئيس ونائبيه"، مقترحًا أن "يكون موعدها قبل يوم 25 كانون الأول الحالي، عملاً بأحكام المادة 54 من الدستور".