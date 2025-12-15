وقالت في بيان ورد لـ ، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدعو المؤسسات الحكومية إلى تزويد مجلس الخدمة باحتياجاتهم من التخصصات التي تصب في دعم الوظائف لخريجي كليات (الطاقة المتجددة، والبيئة، وعلوم الجو، والزراعة)".ولفتت إلى أن "هذا الإعمام يأتي استنادًا إلى إقرار في جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين المنعقدة في 1/10/2024، توصية (24033خ) بشأن إقرار سياسة وتقليل الانبعاثات التي أعدها الفريق المؤلف بموجب الأمر الديواني (23552) لسنة 2023 المبلغ بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بأهدافها وخططها التنفيذية للسنوات الـ (6) المقبلة لما لها من تأثير في استدامة الطاقة والبيئة بما يصب في مواجهة التغييرات المناخية".