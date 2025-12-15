السوداني للأيزيديين: العراق قوي بتنوع أطياف ومكونات مجتمعه القائم على أساس الوحدة الوطنية

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم أمير الإيزيديين في والعالم، وأكد أن العراق قوي بتنوع ومكونات مجتمعه القائم على أساس وتعزيز التعايش المشترك".وأضاف السوداني، بحسب البيان، أن "الحكومة تعمل على حفظ حقوق جميع العراقيين التزاماً بالدستور والقوانين التي تضمن المساواة، وعدم التمييز وحماية الهوية الثقافية والدينية".وأشار السوداني إلى "التزام الحكومة برعاية أبناء المكون الإيزيدي وبقية المكونات الأخرى، ودعم حقوقهم وإعادة تأهيل مناطقهم عبر إقامة المشاريع وتأمين عودة النازحين، خصوصاً بعد بتمليك العقارات والأراضي السكنية للمواطنين الإيزيديين التي عطل النظام السابق تمليكها بسبب سياساته التمييزية".من جانبه، أعرب عن تقديره لمواقف رئيس الداعمة والمساندة لأبناء المكون الإيزيدي وحرصه على تأمين جميع حقوقهم، بحسب البيان.