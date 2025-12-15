الإطار التنسيقي يدعو لعقد جلسة مجلس النواب والمضي بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، ان "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري المرقّم (254)، اليوم الاثنين في ، لمناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية".ودعا الإطار إلى "عقد جلسة في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس"، مؤكداً في الوقت ذاته على "أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم".واستذكر المجتمعون "الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به قادة الإطار التنسيقي في حماية المصالح العليا للبلاد، والتعامل مع التحديات السياسية بروح التوازن والحكمة، بوصف الإطار مرجعية سياسية للمكون الاجتماعي الأكبر، أسهمت في صون الاستقرار ودعم المسار الدستوري للدولة".