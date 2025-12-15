بغداد وواشنطن تؤكدان ضرورة التهدئة وخفض توترات المنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي ، والقائم بأعمال في ، ضرورة التهدئة في المنطقة والعمل على خفض التوترات.

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس ، ، اليوم الاثنين، القائم بأعمال في ، ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزّز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".



وأشار وزير الخارجية إلى "الحراك السياسي الجاري في العراق، والمناقشات البنّاءة بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكدًا أهمية ترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز التفاهم الوطني بما ينعكس إيجاباً على مسار العملية الديمقراطية.



كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور إزاء التحديات الراهنة، وشدّد الطرفان على ضرورة التهدئة في المنطقة، والعمل على خفض التوترات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وفق البيان.