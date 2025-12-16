زيدان يبحث الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود مع وفد عدلي سويدي

وقال في بيان ورد لـ ، إن "القاضي ، استقبل اليوم وفدا من وزارة العدل المختص بالتعاون القضائي الدولي والجريمة المنظمة".وأضاف المجلس، أن " بحث مع الوفد الزائر سبل توسيع أطر التعاون القضائي الدولي، لاسيما في قضايا الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود".