بالوثيقة.. رئيس الجمهورية يحدد الـ29 من كانون الأول موعد الجلسة الاولى للبرلمان

وجاء في المرسوم الجمهوري الصادر اليوم وتلقته ، انه "استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدسـتور ومصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية ، رسمنا بما هو آت:أولاً: دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته السادسة للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩ ويترأس الجلسة اكبر الأعضاء سناً.ثانياً: ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في .