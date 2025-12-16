من هو رئيس السن الذي سيتولى رئاسة الجلسة الأولى لمجلس النواب

وقالت المصادر لـ ، انه "بعد تحديد رئيس الجمهورية موعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في الـ29 من كانون الأول الحالي، فأن رئيس تحالف تصميم النائب هو الأكبر سناً في بدورته السادسة، وهو من سيدير الجلسة وفقا للمرسوم الجمهوري الذي نشر اليوم".وجاء في المرسوم الجمهوري الصادر اليوم وتلقته نيوز، انه "استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدسـتور ومصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، رسمنا بما هو آت:أولاً: دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته السادسة للانعقاد يوم الاثنين الموافق 2025/12/29 ويترأس الجلسة اكبر الأعضاء سناً.ثانياً: ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في .يذكر ان فضائية السومرية استضافت النائب عامر الفائز في برنامج علنا، وتحدث خلال على وجود هدر واضح للمال العام وفساد بموانئ وعقود الارصفة النفطية، إضافة الى مستقبل الاطار التنسيقي.