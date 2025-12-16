وزير الخارجية: التهديدات الإسرائيلية في العراق لا تزال قائمة

أكد وزير خارجية العراقي ، أن "التهديدات الإسرائيلية في لا تزال قائمة".

وفي مقابلة خاصة مع العربية والحدث، قال حسين إن الحوارات داخل المكونات لم تصل بعد إلى تفاهمات نهائية لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث.



وحول رفض مشاركة الفصائل المسلحة في تشكيل ، أشار إلى أن الفصائل العراقية باتت ممثلة في البرلمان وهي تلعب حاليا دورا مهما فيه وواشنطن ترفض مشاركة الفصائل بالحكومة والنقاش بملف الفصائل يخص الكيانات العراقية فقط.

وأوضح أن "واشنطن لا تفرض شروطاً مباشرة على تشكيل الحكومة العراقية".