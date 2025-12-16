العراق يرحب بقرار الحكومة السويسرية في رفع حظر السفر

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تعرب عن ترحيبها بقرار الحكومة السويسرية رفع حظر السفر المفروض على عدد من المدن العراقية، والذي شمل، كخطوة أولى، كلًا من ، والبصرة، والنجف الأشرف، وبابل، وكربلاء ، إضافةً إلى ، وذلك نتيجة الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي بذلتها وزارة خارجية جمهورية ، وبالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية السويسرية والجهات المختصة ذات العلاقة".واكدت الوزارة أن "هذا القرار يعكس تنامي الثقة الدولية بالأوضاع الأمنية والاستقرار الذي تشهده المدن العراقية ، ويُعد خطوة إيجابية تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والاتحاد السويسري، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات".وثمنت وزارة الخارجية "التعاون البنّاء من الجانب السويسري"، مجددةً حرصها على "مواصلة العمل الدبلوماسي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز صورة العراق الإيجابية على الساحة الدولية".