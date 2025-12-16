Alsumaria Tv
بينها تخص النساء والطاقة المتجددة.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

سياسة

2025-12-16 | 10:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها تخص النساء والطاقة المتجددة.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
432 شوهد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ50 لمجلس الوزراء، فيما أصدر جملة من القرارات بينها تخص النساء والطاقة المتجددة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الـ50 لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".

وخلال الجلسة هنأ رئيس مجلس الوزراء "مشجعي نادي زاخو الرياضي بمناسبة فوزهم بجائزة الفيفا كافضل جمهور لعام 2025، كما عبر عن شكره للجماهير وروابط الاندية الرياضية التي استجابت للدعوة التي وجهها سيادته من اجل التصويت لجمهور النادي".

وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، حيث أقر توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد، الخاصة بإجراءات "تقليص الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، والتي جرى اقرارها يوم أمس الاثنين، وذلك ضمن اجراءات الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والإداري".

كما أقر المجلس "توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما جاء في مضمون جريدة الوقائع العراقية بعددها ( 4848) الصادر في17 تشرين الثاني 2025، بشأن قرار لجنة تجميد أموال الارهابيين (61 لسنة 2025)، إذ تضمنت التوصيات عقوبات إدارية اشتملت على إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين".

وتابع المجلس "تطبيق مخرجات الحلول الذكيّة والسريعةِ في قطّاع توزيع الطّاقة الكهربائية، وأقرَّ ما يأتي:
1-منح المحافظين صلاحية إحالة المشاريع الاستثماريةِ الخاصة بتطبيق مخرجاتِ الموديل الفنّي، وفق ما أعدّه الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المُتجددة في الأقضيةِ والنواحي ومراكزِ المدن التابعة للمحافظة، بالتنسيق مع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ودوائر توزيع كهرباء المحافظة المعنية.
2-تسليم دائرة عقارات الدولة الأراضي المخصصة لأغراض إنشاء مشروعاتِ الطّاقة المتجددة إلى دوائر وزارة الكَهرباء، واستكمال إجراءات التخصيص.
3-تخويل دائرة عقارات الدولة صلاحية تخصيص قطع الأراضي لأغراض تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتخويل دائرة الأراضي الزراعية لرفع يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المخصصة للمشروعات المذكورة آنفاً".

واستكمالا لبرنامج الحكومة في اعمار قضاء سنجار، فقد وافق المجلس على "إدراج وزارة التخطيط لمشروع إعمار معبد لالش في قضاء الشيخان بمحافظة نينوى، كتصميم وتنفيذ، استثناءً من القرار (107 لسنة 2025)، ضمن مشاريع ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى، وتكليف إحدى شركات وزارة الإعمار والاسكان تنفيذ المشروع".

وفي مجال تدريب العناصر النسوية العاملة في القطاعين الأمني والقضائي، أقر مجلس الوزراء "إدراج مبلغ ( 1.05) مليون دولار، لتمويل مشروع بناء القدرات لتدريب النساء العاملات في القطاعين المذكورين، وكذلك مبلغ (1) مليون دولار، لتعزيز مكانة العراق في جهود التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الارهاب".

وتابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، وأقر في هذا الشأن "زيادة مقدار الكلفة الكلية والاحتياط للمشروعات التالية؛
-تأهيل وتطوير مستوصفات صحية في الغراف بمحافظة ذي قار، ضمن موازنة تنمية الاقاليم للمحافظة.
-مشروع مجاري الحلة الكبير/ المرحلة الثانية، وشبكات ومحطات الرفع لمناطق الصوب الصغير والبنى التحتية.
-استحداث مكونات انشاء مقار أفواج طوارئ لقيادة شرطة محافظة الانبار، ضمن مشروع تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية.
-مشروع البنى التحتية والتيار الكهربائي والاتصالات ضمن مشروع تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم بمحافظة بغداد.
-إستحداث مكونات إضافية ضمن مشروع توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المحافظات الجنوبية/ المرحلة الثانية.
-مشروع إنشاء منتديات للرعاية العلمية، واحد في كل من؛ محافظتي صلاح الدين ونينوى.
-مشروع الأعمال التكميلية لتجهيز المعدات والأنابيب الناقلة وتنفيذ الأعمال المدنية المتبقية لمشروع ماء الفلوجة بمحافظة الأنبار، بطاقة 4 آلاف متر مكعب بالساعة.
-مشروع ماء الناصرية/ المرحلة الثانية، بطاقة 10 آلاف متر مكعب بالساعة.
-مشروع تنفيذ محطة الرفع وتحويل القناة المفتوحة إلى قناة أنبوبية، لوحدة المعالجة المركزية بإتجاه شط البصرة في محافظة البصرة.
-مشروع إعادة تأهيل وتوسعة ممري الذهاب والاياب لطريق ام قصر - الزبير بطول 36 كم.
-استحداث مشروع أعمال تنفيذ محطة المعالجة مع الخطوط الناقلة لقضاء الصادق/ محافظة البصرة.
-مشروع إنشاء مجسّرين على تقاطع ناحية الحجاج والبو طُعمة مع طريق الموصل- بغداد، وإنشاء مجسر على تقاطع السِّعِد جنوب قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين".

العراق يرحب بقرار الحكومة السويسرية في رفع حظر السفر
10:24 | 2025-12-16
وزير الخارجية: التهديدات الإسرائيلية في العراق لا تزال قائمة
09:23 | 2025-12-16
من هو رئيس السن الذي سيتولى رئاسة الجلسة الأولى لمجلس النواب
06:39 | 2025-12-16
بالوثيقة.. رئيس الجمهورية يحدد الـ29 من كانون الأول موعد الجلسة الاولى للبرلمان
06:25 | 2025-12-16
06:25 | 2025-12-16
السجن 6 سنوات بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث
04:29 | 2025-12-16
04:29 | 2025-12-16
المجلس السياسي الوطني يدعو رئيس الجمهورية لتحديد موعد جلسة البرلمان الأولى
02:59 | 2025-12-16
02:59 | 2025-12-16

