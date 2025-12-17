"هاجمنا.. لكن لديه فرصة".. طهران "لا مشكلة لديها" بنيل ترامب جائزة نوبل للسلام!

وقال وزير الخارجية في تصريحات تابعتها ، ان "الرئيس الأمريكي كان بإمكانه الفوز بجائزة نوبل للسلام لو سلك المسار الصحيح".واضاف: يؤسفني أن ثمرة جهوده لنيل هذه الجائزة تحولت إلى هجوم عسكري على ، هذا أمر لا يمكن للشعب الإيراني تجاهله أو نسيانه".وتابع: "في المفاوضات الأخيرة في ، اقترحتُ مجدداً حلاً دبلوماسياً لهذه المشكلة، والذي لم يُقبل للأسف بسبب الطلبات المفرطة وتأثير لوبيات الضغط المختلفة".وختم حديثه بالقول: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي كان بإمكانه الفوز (بجائزة نوبل) لو تصرف بشكل مختلف، أو ربما لم يفت الأوان بعد".ويأتي هذا الموقف الإيراني خلافا للموقف الشائع في الأوساط المقربة للاطار التنسيقي بالعراق، باعتبار ان هو "قاتل قادة النصر"، الامر الذي دفع الى موقف معادٍ بشدة لموقف عندما رشح ترامب لجائزة نوبل بطلب من الأخير.ويبدو من تصريح الخارجية الإيرانية ان "لا مشكلة لديها" بان يحصل ترامب على نوبل للسلام في حال عاد للمفاوضات لحل المشاكل مع ، بغض النظر عن ممارساته في ولايته الأولى وحادثة المطار واستهداف الجنرال الإيراني .