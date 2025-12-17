السوداني والسفير الفرنسي يؤكدان رغبة البلدين بتوسيع التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " استقبل السفير الفرنسي لدى وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والاتحاد الأوروبي عموماً، وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد التأكيد على رغبة البلدين في توسيع التعاون، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة، ولاسيما في قطاع الطاقة، وفي مجالات اقتصادية وتعليمية وأمنية".