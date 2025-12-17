السامرائي يستقبل رئيس الجبهة التركمانية ويؤكد أهمية الشراكة الوطنية بين المكونات

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "اللقاء شهد بحث جملة من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك بحضور عدد من قيادات تحالف العزم".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أهمية تعزيز التفاهم بين القوى الوطنية، ودعم الشراكة القائمة على احترام التنوع المجتمعي، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي وحماية حقوق جميع المكونات، والتأكيد على مواصلة الحوار المسؤول في المرحلة المقبلة بما يخدم المصلحة العامة للبلاد".