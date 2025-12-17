السوداني يؤكد متابعة تنفيذ المشاريع وملف المستحقات المالية للمقاولين وتأمين تسديدها

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، اليوم الأربعاء، استقبل رئيس ".وأشار إلى "دعم الحكومة للقطاع الخاص، بوصفه شريكاً في إيجاد الحلول التنموية، وتقديم كل التسهيلات التي تساعد في تنفيذ المشاريع المهمة والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى البنى التحتية والخدمية، وعززت مسار التنمية في البلاد".وأكد السوداني، وفقاً للبيان، "حرصه على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها، وكذلك متابعة ملف المستحقات المالية للمقاولين، وتأمين تسديدها".