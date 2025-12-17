السوداني يؤكد أهمية استدامة التواصل بين العراق واليونان بجميع القطاعات والمجالات المشتركة

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، استقبل سفير الجمهورية الهيلينية (اليونان) لدى جورجيوس آلامانوس، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله".وأكد ، خلال اللقاء، "أهمية استدامة التواصل بين البلدين، في جميع القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل مخرجات اجتماع بدورتها التاسعة التي عقدت في ".وأشار إلى "تطور الفرص التي يمكن للشركات اليونانية المشاركة من خلالها في العمرانية والتنموية الكبيرة التي يشهدها العراق"، موجهاً الشكر والتقدير "لجهود السفير على هذا المسار خلال مدة خدمته في العراق".من جانبه، عبّر السفير آلامانوس عن "رغبة حكومته في توسعة منافع التبادل مع العراق في كل المجالات، لاسيما مع افتتاح خط مباشر للطيران بين بغداد وأثينا"، مؤكداً أن "البلدين الصديقين يتشاركان مختلف التحديات، وفي مقدمتها مواجهة أزمة التغير المناخي والمياه، وباقي المجالات الأساسية".