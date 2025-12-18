الشيخ حمودي والعامري: حفظ وحدة الإطار هو الأساس لرؤية واضحة وناضجة للمرحلة المقبلة

وذكر للشيخ في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، امين عام ، وبحثا تطورات الحراك السياسي، ومخرجات الحوارات الدائرة بين القوى الوطنية المختلفة، والأفكار المتبلورة لخيارات المرحلة القادمة.واكد الطرفان – بحسب البيان - حرصهما على توقيتات الاستحقاقات الدستورية، ومواصلة الحوارات المسؤولة للإطار التنسيقي مع بقية القوى السياسية لبناء تفاهمات ورؤية مشتركة تنسجم مع طبيعة متطلبات المرحلة القادمة، وشددا على أهمية حفظ وحدة الإطار وتماسك قواه الوطنية، معتبرين ذلك هو الأساس لإيجاد رؤية واضحة وناضجة للمرحلة المقبلة تكفل سبل الاستقرار للبلد، وإيجاد إصلاح حقيقي للواقع يعزز ثقة المواطن بأهمية مشاركته الانتخابية في التغيير الايجابي.