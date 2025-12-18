Alsumaria Tv
نصيف: الرجل الثاني بالبنك المركزي متورط بتسريب معلومات عن المصارف العراقية

سياسة

2025-12-18 | 08:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نصيف: الرجل الثاني بالبنك المركزي متورط بتسريب معلومات عن المصارف العراقية
1,168 شوهد

أكدت عضو ائتلاف الاعمار والتنمية، عالية نصيف، اليوم الخميس، أن الرجل الثاني بالبنك المركزي متورط في تسريب معلومات عن المصارف العراقية، فيما طالبت بإحالته الى القضاء.

وذكرت نصيف في تدوينة على (اكس)، ، تابعتها السومرية نيوز، أنه "سبق وأن تحدثتُ عن المخالفات التي ارتكبها الرجل الثاني في البنك المركزي، وهو شريك في شركة عقدت صفقات مشبوهة تم الاتفاق عليها خلال جلساته مع شركائه في البوعيثة، كما أنه شريك في شركة اخرى، وهو متورط في تسريب معلومات عن المصارف العراقية".

وتابعت: "هذا الشخص كان قد تم تشكيل لجنة تحقيقية بأمر من رئاسة الوزراء للنظر في مخالفاته وخروقاته، وعلى ضوء نتائج التحقيق تم إعفاؤه وتوبيخه، ومن جهتنا نطالب بتقديمه للقضاء ومحاكمته على كل ما اقترفه خلال وجوده في منصبه لينال جزاءه العادل".
