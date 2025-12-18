نصيف: الرجل الثاني بالبنك المركزي متورط بتسريب معلومات عن المصارف العراقية

وذكرت نصيف في تدوينة على (اكس)، ، تابعتها ، أنه "سبق وأن تحدثتُ عن المخالفات التي ارتكبها الرجل الثاني في البنك المركزي، وهو شريك في شركة عقدت صفقات مشبوهة تم الاتفاق عليها خلال جلساته مع شركائه في البوعيثة، كما أنه شريك في شركة اخرى، وهو متورط في تسريب معلومات عن المصارف العراقية".وتابعت: "هذا الشخص كان قد تم تشكيل لجنة تحقيقية بأمر من للنظر في مخالفاته وخروقاته، وعلى ضوء نتائج التحقيق تم إعفاؤه وتوبيخه، ومن جهتنا نطالب بتقديمه للقضاء ومحاكمته على كل ما اقترفه خلال وجوده في منصبه لينال جزاءه العادل".