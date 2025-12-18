الأمم المتحدة تنتخب برهم صالح لمنصب مفوض شؤون اللاجئين

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس العراقي السابق لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين.



وتم اختيار المفوض السامي الجديد بعد عملية تنافسية في استقطبت مرشحين من مختلف البلدان، ومن المتوقع أن يتولى صالح منصبه في الأول من يناير 2026، وأن يتخذ من جنيف مقراً لعمله أيضاً.

ويخلف صالح، الإيطالي فيليبو جراندي، المسؤول المخضرم بالأمم المتحدة والذي يشغل المنصب منذ عام 2016.

يشار الى أن أعلنت، قبل أيام، عن اختيار رئيس الجمهورية السابق مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين في العالم.