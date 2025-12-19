الصفحة الرئيسية
السيد الحكيم: لا نقبل بالسلاح خارج سلطة الدولة ونرفض الضغوطات
سياسة
2025-12-19 | 10:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
أكد رئيس تيار الحكمة الوطني،
السيد عمار الحكيم
، رفضه القاطع لوجود السلاح خارج إطار الدولة، مشددًا على أن القرار العراقي يجب أن يكون وطنيا خالصا بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.
وقال السيد
الحكيم
، في كلمته بمناسبة يوم الشهيد العراقي، إن "هيبة الدولة هي العنوان الأساس الذي لا يمكن الإصلاح من دونه"، موضحا أن الدولة ليست شعارا، بل قانون يطبق، وأمن يحمى، وعدالة تنصف، وسلاح يجب أن يكون بيدها وحدها، انسجاما مع الدستور ودعوات المرجعية الدينية العليا.
وأضاف أن "
العراق
أمام فرصة حقيقية لبناء دولة
عزيزة
وعادلة وقوية وخادمة لشعبها، لا دولة صراعات داخلية ولا ارتهان خارجي ولا فوضى أو محاصصة، مؤكدا أن العراق أكبر من جميع الكيانات والمواقع والحساسيات ولغة الاستفزاز".
وشدد السيد الحكيم على أن "السلاح خارج سلطة الدولة مرفوض، كما نرفض استخدام هذا الملف أداة للضغط علينا أو على أي طرف"، لافتا إلى أن مصلحة العراق يجب أن تتقدم على كل المصالح الأخرى.
وفي الشأن السياسي، دعا رئيس تيار الحكمة إلى "الإسراع بتشكيل الحكومة واحترام التوقيتات الدستورية، معتبرا أن الإقبال الشعبي الكبير على المشاركة في الانتخابات يمثل رسالة واضحة بضرورة تعاون القوى السياسية الوطنية وحسم الاستحقاقات الدستورية دون تأخير".
وأشار إلى أن "قوة العراق لا تكمن في الخطاب السياسي فقط، بل في استقلال قراره، ووحدة شعبه، وكفاءة حكومته، ومتانة اقتصاده، واحترام العالم له، داعيا إلى اختيار فريق حكومي فاعل ومتوازن وقادر على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السوداني يؤكد العمل على بناء الدولة بمؤسساتها ونظامها بعيدا عن سلطة الحزب او الجماعة
12:34 | 2025-10-23
السيد الحكيم يقترح إنشاء مجلس شبابي استشاري من الأشخاص ذوي الإعاقة مرتبط بمكتب السوداني
04:42 | 2025-12-13
السيد الحكيم يبارك بتأهل أسود الرافدين للملحق العالمي
14:11 | 2025-11-18
السيد الحكيم: يجب أن نتعاون جميعاً في صناعة حكومة قوية
03:33 | 2025-11-18
العراق
الحكيم
السيد عمار الحكيم
عمار الحكيم
سيد الحكيم
الاستحقاق
حكيم على
عدالة
