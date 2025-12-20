الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550660-639018096749411768.jpg
اختيار السلاح أو الحكومة.. تقرير فرنسي يستعرض خيارات واشنطن والفصائل
سياسة
2025-12-20 | 01:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
410 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
استعرض تقرير صحفي، خيارات
الولايات المتحدة
الامريكية والفصائل الفائزة بالانتخابات، في كيفية التموضع والتعامل من خلال
الحكومة العراقية
الجديدة، حيث تشير المعلومات الى رفض امريكي لمشاركة الفصائل في الحكومة، في الوقت الذي تبدي فيه هذه الفصائل تحولات سياسية واضحة.
وتقول
وكالة فرانس برس
، ان "
واشنطن
طالبت باستبعاد الجماعات المسلحة من الحكومة والعمل بدلاً من ذلك على تفكيكها"، حسبما نقلت الوكالة عن مسؤولين ودبلوماسيين عراقيين.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم
وزارة الخارجية
الامريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته: "يعرف القادة العراقيون جيداً ما هو متوافق وما هو غير متوافق مع شراكة قوية بين
الولايات المتحدة
والعراق".
وقال المتحدث باسم واشنطن "إنها ستواصل التحدث بوضوح عن ضرورة تفكيك الميليشيات المدعومة من إيران".
إيران
".
وتنقل الوكالة أيضا عن مسؤول عراقي رفيع المستوى قوله: "وضعت الولايات المتحدة شروطاً تقضي بعدم مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة الجديدة"، مضيفا ان "على هذه الفصائل نزع سلاحها وقطع علاقاتها مع الحرس الثوري الإيراني".
وتشير فرانس برس الى انه "يتمثل أحد الحلول الوسط المحتملة في حرمان الفصائل من حقيبة وزارية رئيسية، كما هو الحال في الحكومة الحالية ومنحها وزارات ثانوية".
وقال مسؤول عراقي سابق: "لقد غضت الولايات المتحدة الطرف من قبل، لذلك قد تنخرط في نهاية المطاف مع الحكومة ككل ولكن ليس مع الوزارات التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة".
وتقول الوكالة ان
العراق
ظل الحليف الإقليمي المقرب الوحيد لإيران الذي لم يكن هدفاً لهجمات
إسرائيل
، وحتى الآن، عملت الولايات المتحدة كحاجز، مما ساعد على منع الهجوم الإسرائيلي، لكن تم تحذير العراقيين من ضربات ضد الجماعات المسلحة، وفقًا لمصادر متعددة، لكن مع تضاؤل وجود القوات الأمريكية، تتزايد المخاوف.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
فصائل
سلاح
المشاركة بالحكومة
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
وكالة فرانس برس
وزارة الخارجية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
إسرائيل
+A
-A
