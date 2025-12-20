اختيار السلاح أو الحكومة.. تقرير فرنسي يستعرض خيارات واشنطن والفصائل

وتقول ، ان " طالبت باستبعاد الجماعات المسلحة من الحكومة والعمل بدلاً من ذلك على تفكيكها"، حسبما نقلت الوكالة عن مسؤولين ودبلوماسيين عراقيين.ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الامريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته: "يعرف القادة العراقيون جيداً ما هو متوافق وما هو غير متوافق مع شراكة قوية بين والعراق".وقال المتحدث باسم واشنطن "إنها ستواصل التحدث بوضوح عن ضرورة تفكيك الميليشيات المدعومة من ".وتنقل الوكالة أيضا عن مسؤول عراقي رفيع المستوى قوله: "وضعت الولايات المتحدة شروطاً تقضي بعدم مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة الجديدة"، مضيفا ان "على هذه الفصائل نزع سلاحها وقطع علاقاتها مع الحرس الثوري الإيراني".وتشير فرانس برس الى انه "يتمثل أحد الحلول الوسط المحتملة في حرمان الفصائل من حقيبة وزارية رئيسية، كما هو الحال في الحكومة الحالية ومنحها وزارات ثانوية".وقال مسؤول عراقي سابق: "لقد غضت الولايات المتحدة الطرف من قبل، لذلك قد تنخرط في نهاية المطاف مع الحكومة ككل ولكن ليس مع الوزارات التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة".وتقول الوكالة ان ظل الحليف الإقليمي المقرب الوحيد لإيران الذي لم يكن هدفاً لهجمات ، وحتى الآن، عملت الولايات المتحدة كحاجز، مما ساعد على منع الهجوم الإسرائيلي، لكن تم تحذير العراقيين من ضربات ضد الجماعات المسلحة، وفقًا لمصادر متعددة، لكن مع تضاؤل وجود القوات الأمريكية، تتزايد المخاوف.