رئيس مجلس القضاء بذكرى استشهاد الحكيم: كان صوتًا للحق في زمن الطغيان

وقال القاضي ، خلال الحفل التأبيني الرسمي بذكرى استشهاد : "نقف وقفة إجلال واحترام مستذكرين شهداء الذين خُطت بدمائهم ملامح الوطنية، وإن استذكار الشهداء هو تجديد للعهد والوفاء بأن نحمي ما ضحوا من أجله".وأضاف: "مسؤوليتنا تجاه الشهداء لا تقف عند حدود الكلمات، بل تمتد إلى رعاية أسرهم وإنصاف تضحياتهم وتخليد ذكراهم في ذاكرة الأجيال، وأن نصون الوطن ونبني الدولة ونحمي السيادة".