الشيخ حمودي: حكومة الإطار أنهت الوصاية والقرار أصبح بيد العراقيين

وقال الشيخ خلال كلمته في ذكرى استشهاد (قدس)، وتابعتها ، ان "حكومة الإطار التنسيقي أنهت الوصاية الخارجية، وأعادت القرار إلى يد العراقيين"، مشيراً إلى أن "النظام الديمقراطي يستند اليوم إلى إرادة الشعب".واشاد "بالمشاركة الواعية في الانتخابات التي أفشلت الرهانات على المقاطعة ورفضت النفوذ والتدخلات"، مشددا على ضرورة أن "يكون البرلمان القادم بمستوى تطلعات الشعب، والعمل بروح وطنية".واعتبر ان "ما تحقق من استقرار هو ببركة الشهداء وتضحياتهم".