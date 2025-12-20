ماذا قال المالكي خلال استقباله نواب ائتلاف دولة القانون الفائزين؟ (صور)

وفي مستهل اللقاء، بارك ورؤساء الكتل المؤتلفة للنواب نيلهم ثقة الجمهور التي أهلتهم لتمثيل الشعب في السلطة التشريعية، مشددين على أهمية تماسك نواب الائتلاف ووحدة صفهم لتنفيذ البرامج الانتخابية التي وعدوا بها المواطنين.وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون - بحسب بيان لمكتبه الإعلامي - على أهمية العمل المشترك مع بقية القوى النيابية لتبني التي تلامس احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لاسيما شريحة الفقراء. كما دعا النواب إلى التحلي بروح العمل النيابي والرقابي المسؤول لترسيخ أداء المؤسسة التشريعية.وحث المالكي النواب على جعل "خدمة المواطن وتلبية طموحاته" الأولوية القصوى، مشدداً على أن يواجه اليوم "مسؤولية مضاعفة" في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد. كما أكد على ضرورة التمسك بحماية ، والحفاظ على ثوابت المجتمع وأخلاقياته الأصيلة.