وذكر بيان للقضاء، ورد لـ ، أن " يشكر الاخوة قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة اليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي".وأضاف ان ذلك جاء "بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".وخلال اقل من 24 ساعة، تطابق زعيم عصائب اهل الحق الشيخ ، مع الأمين العام لحركة انصار الله الاوفياء حيدر ، والأمين العام لكتائب الامام ، حيث كان خطابهم متطابق تماما ويتلخص بثنائية: "حققنا فوزا كبيرا بالانتخابات، لذلك اصبحنا امام مسؤولية أخلاقية بالانتقال الى منطق الدولة وحصر السلاح بيدها".في كلمة القاها الشيخ الخزعلي امس، قال: "نحن الان جزء من الدولة ونتحمل المسؤولية، ونؤمن بحصر السلاح بيد الدولة وسنتخذ الخطوات المطلوبة لتحقيق هذا الشعار على ارض الواقع".بنفس الطريقة، قال الأمين العام لحركة انصار الله الاوفياء حيدر الغراوي في تغريدة ان "الفوز الانتخابي يضع على عاتقنا مسؤولية وطنية مباشرة تفرض الانتقال الى منطق الدولة والتأكيد على سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها".من جانبه قال الأمين العام لكتائب في تغريدة ان "القوى الحشدية حازت ثقة الجماهير وباتت امام مسؤولية أخلاقية النهوض بالواقع الاقتصادي وحصر السلاح بيد الدولة".تزامن هذه المواقف جميعها خلال اقل من 24 ساعة، بل اقل من 12 ساعة، وتزامنها أيضا مع تصريحات صدرت من زعيم تيار الحكمة الوطني الذي قال في كلمة أيضا ان "السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة، اتساقاً مع الدستور، بإرادة العراقيين وأحزابهم، وليس بإملاءات خارجية"، فيما عبر عن "رفضه لاستخدام السلاح خارج الدولة أداة للضغط على من يتخذ القرار".