سافايا يعيد منشوراً لوزارة الحرب: من يستهدف الأمريكيين سنقتله بلا رحمة

وقال وزير الحرب بيت هيغسيث، في تدوينته: "بدأت القوات الأمريكية اليوم عملية "ضربة عين الصقر" في للقضاء على مقاتلي وبنيتهم التحتية ومواقع أسلحتهم، ردًا مباشرًا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في 13 ديسمبر/كانون الأول في تدمر، سوريا".وأضاف: "هذه ليست بداية حرب، بل هي إعلان انتقام. لن تتردد ، بقيادة الرئيس ، ولن تتراجع أبدًا عن الدفاع عن شعبها. وكما قلنا مباشرةً عقب الهجوم الوحشي، إذا استهدفتم أمريكيين - في أي مكان في العالم - فستقضون ما تبقى من حياتكم القصيرة في قلق دائم، وأنتم تعلمون أن ستطاردكم، وتجدكم، وتقتلكم بلا . اليوم، طاردنا أعداءنا وقتلناهم. الكثير منهم. وسنواصل ذلك".كم جهته، أعاد سافايا نشر التدوينة مع اقتباس نصه: "إذا استهدفتم الأمريكيين - في أي مكان في العالم - فسوف تقضون ما تبقى من حياتكم القصيرة المليئة بالقلق وأنتم تعلمون أن الولايات المتحدة ستطاردكم، وتجدكم، وتقتلكم بلا رحمة".