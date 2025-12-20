السوداني وطالباني يؤكدان اهمية دعم مشاريع الإعمار والتنمية التي تعمل عليها الحكومة

وذكر بيان لمكتب ، ان "اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، بمختلف الأصعدة، وأهمية العمل على دعم مشاريع الإعمار والتنمية التي تعمل عليها الحكومة، وتعزيز الاستقرار بما يخدم أبناء شعبنا في جميع أنحاء البلد".وأكد اللقاء "ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات ما بعد الانتخابات، ولاسيما بعد المصادقة على نتائجها، وأن تعمل جميع القوى السياسية على إكمال ثمار المنجز الانتخابي وفق المدد الدستورية المعلنة".