الرئيس الباكستاني يصل إلى بغداد

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "وصل رئيس السيد آصف علي زرداري، مساء اليوم السبت 20 كانون الأول 2025، إلى العاصمة في زيارة رسمية للبلاد".

وأضاف البيان "تُقام يوم غدٍ الأحد مراسم استقبال للرئيس الباكستاني في قصر بغداد، تليها مباحثات ثنائية بين رئيس الجمهورية الدكتور والرئيس زرداري، تعقبها مباحثات موسعة بين الجانبين العراقي والباكستاني".



وتابع البيان "كان في استقبال الرئيس آصف زرداري بمطار بغداد الدولي وزير الثقافة والسياحة والآثار رئيس بعثة الشرف وعدد من كبار المسؤولين في رئاسة الجمهورية".