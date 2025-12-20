الصفحة الرئيسية
العراق ينفي تلقيه رسالتي تحذير تخص ضربات عسكرية
زيدان: لا يمكن دستورياً تأجيل أو تمديد جلسة 29 كانون الأول
سياسة
2025-12-20 | 13:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
337 شوهد
أكد
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي
فائق زيدان
، السبت، أهمية حسم تسمية رئيس
مجلس النواب
ونائبيه، مشيرا الى أنه لا يمكن دستورياً تأجيل الجلسة او تمديدها.
وجاء في بيان للمجلس، "استقبل السيد
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي الدكتور
فائق زيدان
، اليوم السبت،
رئيس حزب
الاتحاد الوطني الكردستاني
السيد
بافل طالباني
،
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية احترام التوقيتات الدستورية لإنتخاب الرئاسات الثلاث، بما يضمن إستكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأوضح
زيدان
وفق البيان أن "جلسة
مجلس النواب
الجديد الاولى يوم 29/ 12 /2025 يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ولا يمكن دستورياً وقانونياً تأجيلها او تمديدها".
وشدد
رئيس المجلس
على "أهمية حسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة ثلاثون يوما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب يوم ٢٩ الشهر الحالي".
يشار الى أن رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، حدد موعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم 29 كانون الأول 2025.
كربلاء تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر كانون الأول
05:21 | 2025-12-03
المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
03:37 | 2025-12-03
إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الأول
06:03 | 2025-12-01
الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول
05:00 | 2025-12-01
فائق زيدان
الحكومة
الاتحاد الوطني الكردستاني
رئيس مجلس القضاء الأعلى
عبد اللطيف جمال رشيد
مجلس القضاء الأعلى
حزب الاتحاد الوطني
الاتحاد الوطني
القضاء الأعلى
بافل طالباني
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
محليات
38.56%
00:41 | 2025-12-19
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
00:41 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
أمن
23.23%
10:21 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
10:21 | 2025-12-19
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
أمن
22.55%
09:13 | 2025-12-19
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
09:13 | 2025-12-19
مواقف متتالية خلال ساعات.. ماذا وراء "الإعلان الجماعي" لـ4 زعماء وقادة فصائل عن ضرورة "حصر السلاح"؟
خاص السومرية
15.66%
01:06 | 2025-12-20
مواقف متتالية خلال ساعات.. ماذا وراء "الإعلان الجماعي" لـ4 زعماء وقادة فصائل عن ضرورة "حصر السلاح"؟
01:06 | 2025-12-20
المزيد
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
الرئيس الباكستاني يصل إلى بغداد
13:01 | 2025-12-20
السوداني وطالباني يؤكدان اهمية دعم مشاريع الإعمار والتنمية التي تعمل عليها الحكومة
11:47 | 2025-12-20
سافايا يعيد منشوراً لوزارة الحرب: من يستهدف الأمريكيين سنقتله بلا رحمة
10:45 | 2025-12-20
السوداني يهاتف الرئيس اللبناني: العراق بحكومته وشعبه يدعم كل ما يُثبت سيادة لبنان
10:13 | 2025-12-20
رئيس القضاء يشكر قادة الفصائل: استجابوا لنصيحتي بـ"حصر السلاح"
09:58 | 2025-12-20
ماذا قال المالكي خلال استقباله نواب ائتلاف دولة القانون الفائزين؟ (صور)
07:16 | 2025-12-20
