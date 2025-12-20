زيدان: لا يمكن دستورياً تأجيل أو تمديد جلسة 29 كانون الأول

أكد القاضي ، السبت، أهمية حسم تسمية رئيس ونائبيه، مشيرا الى أنه لا يمكن دستورياً تأجيل الجلسة او تمديدها.



وجاء في بيان للمجلس، "استقبل السيد القاضي الدكتور ، اليوم السبت، السيد ، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية احترام التوقيتات الدستورية لإنتخاب الرئاسات الثلاث، بما يضمن إستكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأوضح وفق البيان أن "جلسة الجديد الاولى يوم 29/ 12 /2025 يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ولا يمكن دستورياً وقانونياً تأجيلها او تمديدها".



وشدد على "أهمية حسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة ثلاثون يوما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب يوم ٢٩ الشهر الحالي".

يشار الى أن رئيس الجمهورية ، حدد موعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم 29 كانون الأول 2025.