صراع رئاسة الجمهورية يتجدد.. "اليكتي" يحذر من مزاحمة "البارتي"
السومرية نيوز
– سياسة
كشف المستشار السياسي في برلمان
إقليم كردستان
والقيادي في
الاتحاد الوطني الكردستاني
،
محمود خوشناو
، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد بين
الاتحاد الوطني
والحزب الديمقراطي الكردستاني يوم الثلاثاء الماضي، لم يفضِ إلى البدء بمفاوضات رسمية أو التباحث حول ملفَّي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وقال خوشناو إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولثلاث دورات برلمانية متتالية (الرابعة والخامسة والسادسة)، استمر في "مزاحمة"
الاتحاد الوطني
على منصب رئيس الجمهورية، معتبراً أن هذا الأمر "يترك تبعات سلبية على العلاقة بين الحزبين".
ونوه بضرورة أن تكون العلاقة بين الحزبين الكبيرين في الإقليم قائمة على العمل المشترك ووفق ورقة عمل موحدة، "دون فرض إرادة طرف على الآخر".
وبيّن خوشناو أن الاتحاد الوطني يعمل في الوقت الحاضر على إعداد وصياغة استراتيجية للتعامل مع القوى السياسية في
بغداد
فيما يتعلق بالعمل المشترك واستحقاقات تشكيل الحكومة، مؤكداً: "نحن نؤمن بأن الشراكة السياسية تبدأ من الإرادة الذاتية لهذه القوى من أجل خدمة العراقيين"، بحسب الصحيفة الرسمية.
