وفد كردي مكلّف بالتفاوض مع القوى الشيعية والسنية.. ما هي أبرز مطالبه؟

وأوضح محمد أن "الوفد يترأسه فاضل ميراني، ويضم في عضويته كلاً من: ، ونوزاد هادي، وأوميد صباح"، مشيراً إلى أن الشخصيات تتمتع بخبرة سياسية واسعة تؤهلها لإدارة ملف المفاوضات في هذه المرحلة الحساسة.وأضاف أن "الوفد سيطرح على طاولة المفاوضات عدداً من المطالب التي تمثل حقوقاً دستورية للإقليم، وفي مقدمتها". وأشار إلى أن المطالب الحالية لا تختلف كثيراً عن السابقة، إلا أنوبشأن الحوار مع ، أكد محمد أن الوفد المسؤول عن هذا الملف سيبقى برئاسة ، مبيناً أن الحوارات لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بخصوص تشكيل حكومة الإقليم أو الموقف الموحد تجاه الاستحقاقات المقبلة، "إلا أن الاجتماعات المرتقبة قد تسهم في تقليص فجوة الخلافات".ولفت محمد إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني، فإن "الحزب الديمقراطي سيمضي باتجاه تقديم مرشح خاص به لمنصب رئاسة الجمهورية". أما في حال نجاح التفاهمات، فقد شدد على ضرورة "حصول أي مرشح يقدمه الاتحاد الوطني على"، معتبراً أن وحدة القرار الكردي عامل أساسي لتعزيز موقف الإقليم.