السامرائي يستقبل طالباني ويؤكد أهمية حسم الاستحقاقات الدستورية في توقيتاتها

وذكر لتحالف العزم، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " استقبل بحضور عدد من قيادات الجانبين، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي والملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة".وتركّز اللقاء – بحسب البيان على أهمية حسم الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتها، وضرورة التفاهم بين القوى السياسية على مسارات واضحة تسهم في استكمال العملية السياسية وتعزيز الاستقرار، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد ويضمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية.