السيسي يؤكد مساندة مصر للعراق في مواجهة التحديات وحماية أراضيه

وأشاد السيسي، خلال استقباله اليوم الأحد، رئيس حكومة ، بمستوى التعاون الأمني القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية، وبجهود وسلطات - الرامية إلى إحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة.وحضر اللقاء العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ووزير داخلية إقليم العراق رايبوار أحمد، ورئيس جهاز مخابرات الإقليم محسن كمال.ووفق بيان للرئاسة المصرية، أعرب من جهته، عن تقدير حكومة إقليم كردستان – العراق لدور مصر والرئيس السيسي في دعم العراق وفي استعادة السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن حكومة إقليم كردستان – العراق تتطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المصرية.وتناول اللقاء علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق بما في ذلك إقليم كردستان، وأكد السيسي حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي بكل صوره بين الجانبين، مبرزا في هذا الصدد القدرات الكبيرة للشركات المصرية، لاسيما في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، والخبرات التي تتمتع بها في مصر وخارجها، داعيا حكومة كردستان للاستفادة من قدرات هذه الشركات على تنفيذ المشروعات بجودة عالية وتكلفة تنافسية.من جهته، رحب بارزاني بدور الشركات المصرية في العراق، مشددا على أنه يتطلع خلال زيارته للعمل مع الجهات المصرية المعنية على بحث سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان – العراق.