استبعاد الفصائل وتفكيك سلاحها.. شروط أمريكية "حاسمة" لتشكيل حكومة العراق

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين في ، أن وضعت شروطاً محددة مع انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة عقب انتخابات الماضي، تمثلت في استبعاد الفصائل المسلحة من التشكيلة الحكومية الجديدة، والعمل على تفكيكها ونزع سلاحها.وفي تصريح للصحيفة، قال مسؤول أمريكي (طلب عدم كشف هويته) إن "القادة العراقيين يدركون تماماً ما يتوافق وما لا يتوافق مع بناء شراكة قوية بين والعراق"، مؤكداً أن واشنطن "ستواصل الحديث بوضوح عن ضرورة تفكيك الميليشيات المدعومة من ".وأشار التقرير إلى أن هذه المطالب تصطدم بواقع سياسي معقد؛ إذ إن بعض هذه الفصائل حققت مكاسب انتخابية مهمة، وهي جزء أساسي من الغالبية البرلمانية المنضوية تحت مظلة "الإطار التنسيقي"، التحالف الذي يضم قوى شيعية متفاوتة القرب من والذي قاد البلاد خلال السنوات الماضية.وإلى جانب المفاوضات الجارية لاختيار ، نقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله إن "الولايات المتحدة اشترطت عدم مشاركة الفصائل في الحكومة المقبلة، وطلبت نزع سلاحها، وأن تقطع علاقتها بالحرس الثوري الإيراني".وفي للنتائج المترتبة على هذه الضغوط، أوضح مسؤول عراقي سابق للصحيفة أن الولايات المتحدة قد لا ترفض التعامل مع الجديدة ككيان كلي، لكنها ستتجنب التعامل المباشر مع الوزارات التي قد تُمنح للفصائل، وهو ما يفرض ضرورة إبعاد الوزارات السيادية عن "الأذرع المحلية لإيران" لضمان استمرار .