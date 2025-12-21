السوداني يؤكد استمرار تأهيل مناطق بغداد القديمة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس افتتح، اليوم الاحد، كنيسة القديس كريكور للأرمن الارثوذكس في وسط العاصمة بعد إعادة تأهيلها، وذلك بمناسبة قرب أعياد ميلاد السيد (عليه السلام)"، مبينا ان " أجرى جولة في اروقة وقاعات الكنيسة لمتابعة عملية التأهيل الشامل لهذا الصرح المهم".واعرب السوداني في كلمة له عن تقديره "لتواجده في هذا الصرح الديني، والاعلان عن افتتاحه بعد اكمال اعمال الترميم والتأهيل"، مؤكدا ان "مبنى هذه الكنيسة شاهد على الضحايا الابرياء الذين استهدفهم الإرهاب في ، وهم عراقيون أبرياء آمنين".وذكر ان "إعادة إعمار الكنيسة يعبر عن التنوع والتعايش في الجديد، وهي خطوة لإحياء ألق بغداد وحفظ تراثها وموروثها الحضاري والثقافي والعمراني، كما أن إعمار وتأهيل الكنيسة هو التزام وواجب إزاء طيف كريم من أبناء شعبنا، معربا عن شكره وتقديره لكل الجهود المشاركة بعملية التأهيل، كما أكد مضي الحكومة بحفظ التراث وإظهار التاريخي، عبر إحياء معالمها المعمارية"، مشيرا الى "استمرار العمل في تأهيل مناطق بغداد القديمة وشواهدها الخالدة، ومواصلة نهج الحفاظ على التراث العمراني لبغداد المتألقة بكنائسها ومساجدها وعمائرها".وبين انه "بفضل دماء شهدائنا من كل اطياف شعبنا، خرجنا من المواجهة مع الارهاب منتصرين ومتماسكين، ومضينا نحو إعمار البلاد وتحقيق نهضة إقتصادية وعمرانية وتنموية".وشهدت كنيسة القديس كريكور للأرمن الارثوذكس عملية صيانة وترميم وتأهيل، وهي أول واوسع عملية صيانة لها منذ انشائها عام 1957 بهدف إعادة إحياء هذا الصرح الديني والتراثي.