المجلس السياسي الوطني يؤكد التزامه بالتوقيتات الدستورية

وجاء في بيان للمجلس أنه عقد مساء اليوم "اجتماعا في مقر رئيس تحالف حسم الوطني في بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس".وركز الاجتماع وفق البيان على "بحث الاستحقاقات الدستورية وأهمية حسمها وقرر المجتمعون مواصلة النقاش خلال اجتماع يعقد يوم الثلاثاء المقبل".وأكد المجتمعون التزامهم بالتوقيتات الدستورية لجلسة التي دعا اليها رئيس الجمهورية في 29 كانون الأول الحالي وحسم ملف اختيار ونائبيه.