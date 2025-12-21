رئيس طائفة الأرمن: السوداني أول مسؤول يزور الكنيسة منذ 100 عام

اعتبر رئيس طائفة الأرمن الارثودوكس في ، الأحد، أن أول مسؤول يزور الكنيسة منذ .

وقال المطران أوشاكان كولكوليان، "رئيس أول مسؤول عراقي رفيع المستوى يزور الكنيسة منذ مائة عام".

وافتتح ، اليوم الاحد، كنيسة القديس كريكور للأرمن الارثوذكس في وسط العاصمة بعد إعادة تأهيلها، وذلك بمناسبة قرب أعياد ميلاد السيد (عليه السلام).

وأجرى السوداني جولة في اروقة وقاعات الكنيسة لمتابعة عملية التأهيل الشامل لهذا الصرح المهم، واعرب في كلمة له عن تقديره لتواجده في هذا الصرح الديني، والاعلان عن افتتاحه بعد اكمال اعمال الترميم والتأهيل، وأكد أن مبنى هذه الكنيسة شاهد على الضحايا الابرياء الذين استهدفهم الإرهاب في ، وهم عراقيون أبرياء آمنين.