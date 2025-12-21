السوداني يبدي استعداد العراق للتعاون مع باكستان بمجال النفط

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الأحد، الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وجرت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، واهمية الارتقاء بواقع التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن بحث قضايا العمالة في وتبادل السجناء، والعمل على اتفاقية تبادل المطلوبين".وأشار الى العلاقات التاريخية بين العراق وباكستان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن شكره لباكستان على مواقفها المبدئية تجاه القضايا الإسلامية والعربية، وخصوصاً القضية الفلسطينية والحرب ضد قطاع غزة، مؤكداً أن العراق يتشرف باستقبال الزائرين من مختلف بلدان العالم، كونه موطناً للاديان والمكونات، مشيراً الى الحاجة والتنسيق في مسألة السياحة الدينية.وأبدى "استعداد العراق للتعاون في مجال النفط ومشتقاته"، وقدم الشكر لباكستان لجهودها في مجال التدريب العسكري وتبادل الخبرات، والتعاون بين الحربي، ووزارة الانتاج الدفاعي الباكستاني لغرض نقل تكنولوجيا التصنيع العسكري وتصنيع المستلزمات العسكرية.من جانبه أشاد زرداري بالعراق كدولة تاريخية وحضارية، وأكد حرصه على زيارة تأتي اعتزازا وايمانا بأهمية العراق في العالم الإسلامي والشرق اوسطي.وقدم الرئيس الباكساني التهنئة لرئيس للنجاح باجراء الانتخابات بصورة مميزة وبمشاركة واسعة، واشار الى أهمية بروز دور العراق المحوري، واستعادة مكانته، وبما يساعد على تحقيق الاستقرار والتوازن، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في شتى المجالات التي يحتاجها، وتنمية الجوانب التي يجري التعاون فيها حاليا.