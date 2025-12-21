تعليق جديد للكربولي بشأن منصب رئيس البرلمان

وقال في تغريدة على منصة "إكس"، "لا اتفاق، لانه من البداية لم يرد الوفاق، ‏بل اراد في سلته وحده ان يجمع الاوراق، ليذل بها الاعناق، ويسود على الآفاق".وأضاف "لن يكون له.. لا كرسي، لا مطرقة، ولا رفاق".يشار الى أن رئيس الجمهورية ، حدد موعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم 29 كانون الأول 2025.