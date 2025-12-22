مصادر: المجلس السياسي يدعم ترشيح السامرائي لرئاسة البرلمان

وقالت المصادر، إن "أعضاء أجمعوا على تقديم اسم أمام القوى الوطنية المختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد جلسة البرلمان المقررة في التاسع والعشرين من كانون الأول الجاري، وضمن الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".وفي المقابل، أوضحت المصادر أن " تقدم، ، التمس خلال الجلسة ترشيح اسمه للمنصب، رغم علمه بوجود فيتو داخلي وخارجي على إعادة طرحه لرئاسة البرلمان".وأضافت المصادر أن "المجلس السياسي الوطني يعتزم عقد جلسة حاسمة، يوم غد الثلاثاء، في منزل ، بهدف التوافق النهائي على اسم المرشح الذي سيتم اعتماده رسمياً لمنصب رئاسة ، بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والجدول الزمني لتشكيل الحكومة الجديدة".