روسيا تعلن إسقاط 35 طائرة أوكرانية فوق مناطقها
مصادر: المجلس السياسي يدعم ترشيح السامرائي لرئاسة البرلمان
سياسة
2025-12-22 | 04:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
488 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن مخرجات جلسة
المجلس السياسي
الوطني التي عُقدت مساء أمس في منزل الشيخ
ثابت العباسي
، مبينةً أن الجلسة شهدت توافقاً على دعم ترشيح رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
، لمنصب رئيس
مجلس النواب العراقي
.
وقالت المصادر، إن "أعضاء
المجلس السياسي
أجمعوا على تقديم اسم
السامرائي
أمام القوى الوطنية المختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد جلسة البرلمان المقررة في التاسع والعشرين من كانون الأول الجاري، وضمن الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وفي المقابل، أوضحت المصادر أن "
رئيس حزب
تقدم،
محمد الحلبوسي
، التمس خلال الجلسة ترشيح اسمه للمنصب، رغم علمه بوجود فيتو داخلي وخارجي على إعادة طرحه لرئاسة البرلمان".
وأضافت المصادر أن "المجلس السياسي الوطني يعتزم عقد جلسة حاسمة، يوم غد الثلاثاء، في منزل
أبو مازن
، بهدف التوافق النهائي على اسم المرشح الذي سيتم اعتماده رسمياً لمنصب رئاسة
مجلس النواب
، بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والجدول الزمني لتشكيل الحكومة الجديدة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
المجلس
السياسي
مثنى
السامرائي
رئاسة
البرلمان
مجلس النواب العراقي
مثنى السامرائي
المجلس السياسي
محمد الحلبوسي
السومرية نيوز
الجدول الزمني
محمد الحلبوس
ثابت العباسي
